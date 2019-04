Entra in una pasticceria con il marito, si siede al tavolo e muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -, dove era entrata assieme al marito per un momento di relax. Così è morta ieri mattina 20 aprile, tra il turbamento degli altri clienti, Gianna Costa, residente a Dueville, nel Vicentino.La donna entrata attorno alle 8.30 in una pasticceria di Sandrigo, in provincia di Vicenza, si è seduta e poco dopo si è accasciata su un tavolino. Il pur rapido intervento dei sanitari del Suem, anche con il defibrillatore, non è servito a salvare la vita della pensionata, deceduta per probabile arresto cardiocircolatorio. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della locale stagione che hanno informato la procura della Repubblica di Vicenza che ha autorizzato le esequie, niente autopsia sulla salma.