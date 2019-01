Donna di 43 anni trovata morta dentro un palazzo

di Luca Calboni

. Choc in un palazzo a via delle Ginestre, a, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una. Si tratta di unadi, che non viveva nello stabile dove è stata ritrovata, sulla cui morte indagano i Carabinieri della locale compagnia.La donna, nota, è stata ritrovata senza vita da una condomina del palazzo: l'inquilina ha subito telefonato al 112 e i militari dell'Arma sono subito accorsi sul posto insieme ai sanitari, che però hanno solo potuto constatare l'avvenuto decesso della donna. Il corpo della 43enne, stando a quanto trapela, non avrebbe presentato segni di violenza e per questo ne è stata disposta: ancora ignoto il motivo per cui la donna si sarebbe trovata dentro quel palazzo di Rozzano. Le indagini stanno cercando di ricostruire le ultime ore della donna, che risulterebbe ufficialmente coniugata.