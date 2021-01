Variante brasiliana del coronavirus, contagiata una famiglia: tre casi a due passi dalle Marche

PESCARA - Il presidente della Regione Abruzzo Marsilio ha annunciato in aula nel corso del consiglio regionale che l’Istituto zooprofilattico ha evidenziato tre casi di positività al Covid con variante brasiliana. Positiva una famiglia di Poggio Picenze di ritorno dal Brasile. Un caso tempestivamente individuato e isolato. La famiglia verrà successivamente sottoposta al vaccino.

I contagiati dalla variante brasiliana sono una madre (originaria del paese del Sudamerica) e due figli. Sono risultati positivi ai controlli allo sbarco a Fiumicino. L'istituto ha accertato la variante in un secondo momento. I tre in questo momento sono in quarantena a Poggio Picenze (L'Aquila) con pochi sintomi.

