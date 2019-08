Ragazzo accoltellato dal vicino di casa: la madre lo trova in terra in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco dopo la mezzanotte, in via Col di Lana, da un vicino di casa a seguito di una lite.che subito ha dato l'allarme. Dalle prime ricostruzioni, i poliziotti del commissariato di zona intervenuti sul posto, hanno accertato che il ragazzo aveva prima discusso dalla finestra con il vicino e poi era andato a bussare alla sua porta.Lì la lite era continuata fino a quando il vicino, un uomo di 41 anni, probabilmente sotto effetto di sostanze alcoliche, ha reagito con violenza accoltellandolo più volte. Trasportato in codice rosso all'ospedale i medici hanno accertato che le lesioni riportate dal ragazzo erano fortunatamente superficiali e pertanto non è in pericolo di vita. Il 41enne invece è stato fermato e intanto denunciato, mentre procedono le indagini della Polizia.