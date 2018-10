Remai e Elodie, la promessa di matrimonio arriva davanti ai 40 mila dell’Olimpico

di Gianluca Lengua

Almeno per loro, Petagna e Bonifazi saranno indimenticabili. E chissà, magari li inviteranno anche al matrimonio. Che sarà in Francia, anche se la proposta è arrivata a Roma. Allo stadio Olimpico, per la precisione. Remai e Elodie, rispettivamente 32 e 28 anni sono arrivati nella Capitale dalla Francia (da un paesino a sud di Parigi che si chiama Chateau Gontier) per essere spettatori del match tra i giallorossi e la squadra di Semplici.A comprare i biglietti in Tribuna 1927, con possibilità di vedere il riscaldamento da bordocampo, è stato Remai ed è stato proprio lì che il giovane ha chiesto alla sua amata Elodie di convolare a nozze. Un promessa di matrimonio con tanto di sciarpa giallorossa al collo (e di anello, ovviamente, sembra in oro bianco) davanti a quasi 40mila spettatori: lo stupore della futura sposa si leggeva sul volto perché non si aspettava che la richiesta potesse arrivare sul campo, in un normale sabato pomeriggio.Baci, sorrisi misti a lacrime e tanti abbracci tra i due amati, anche durante la partita. Peccato, però, che la Roma non abbia fatto loro il ragalo di matrimonio in anticipo. Sarà per la prossima volta.