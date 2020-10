Spese pazze con il portafogli rubato: due sessantenni spendono mille euro in profumi e vestiti

ROMA - Con il portafogli appena rubato hanno fatto spese pazze nei negozi di Roma. Merce per un totale di oltre mille euro, tra profumi e capi d'abbigliamento, è stata acquistata da due italiani, S.B. e G.C, rispettivamente di 63 e 67 anni, il primo orginario di Roma, l'altro di Catanzaro.

GIi agenti li hanno sorpresi in viale Eritrea e insospettiti dall'attaggiamento dei due uomini li hanno perquisiti. Mentre, infatti, uno entrava in un negozio, l'altro si era fermato sull'uscio per fare da palo. È così scattato l'accertamento, durante il quale il più giovane dei ladri ha provato a disfarsi di quattro carte di credito. I poliziotti hanno così scoperto che gli uomini avevano precedentemente rubato un portafogli, dentro cui c'erano appunto le carte di credito e 350 euro in contanti. Concluse le indagini entrambi i sessantenni sono stati arrestati con l'accusa di furto e indebito utilizzo della carta di credito. In tutto avevano già speso oltre mille euro.

