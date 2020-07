Donna aggredita dall'autista, Flixbus: «Sicurezza è priorità, avviata indagine interna»

ROMA - Donna aggredita su un autobus Flixbus, compagnia ci tiene a precisare che «La sicurezza dei passeggeri, e in particolare delle donne, che, grazie ai nostri alti standard di sicurezza a bordo, costituiscono il 55% della nostra utenza, rappresenta per FlixBus la massima priorità. Episodi come quello riportato non sono tollerati e vengono pertanto severamente puniti. Abbiamo avviato immediatamente le dovute verifiche interne, e qualora l’episodio dovesse essere confermato prenderemo seri provvedimenti».

Una bruttissima avventura quella che ha raccontato una cittadina barese che avrebbe visto protagonista un autista della compagnia Flixbus. La donna, Raffaella Fasano, racconta quanto sarebbe avvenuto ieri alla stazione Tiburtina di Roma, aggiungendo una serie di foto su Facebook. «Sono stata aggredita e insultata da un autista della compagnia Flixbus. Prima gli insulti, poi l'aggressione. L'uomo mi ha spinto fuori dall'autobus e, come se non bastasse, mi ha dato uno schiaffo in faccia».

