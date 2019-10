Accoltellato allo stomaco e trovato con il coltello nell'addome: è grave

Accoltellato allo stomaco in via Grottazzolina, a Castel Giubileo a Roma : sono gravi le condizioni di un romano di 60 anni trovato nel pomeriggio con un coltello conficcato nell'addome. Sono intervenuti la polizia e il 118: il ferito è stato portato in ospedale senza levare la lama per evitare l'aggravarsi delle emorragie. Indaga la polizia. E' possibile che il ferito sia stato accoltellato da un familiare.