Roma, accoltella vigilante in metro B gli ruba la pistola e si toglie la vita La Digos indaga su uno straniero

Passavo per la parte iniziale del tunnel della metro e ho sentito un colpo. Ho visto un uomo di colore col sangue alla testa sdraiato - ha raccontato un macchinista - Vicino a lui un coltello e una pistola. E c'era una guardia giurata ferita alla pancia

A quanto ricostruito dalla polizia il vigilante, un 55enne impiegato in servizi per le Ferrovie dello Stato della società Urbe, è stato accoltellato più volte al collo. L'uomo è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'aggressore, che sarebbe uno straniero, dopo averlo disarmato si è ucciso sparandosi in testa con l'arma sottratta alla guardia giurata. Sulla questione indaga la Digos, che si sta concentrando sui trascorsi dell'uomo.Al momento la metro funziona regolarmente, mentre è chiuso il tunnel lato via Lorenzo il Magnifico.».