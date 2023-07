Rogo Corano, ambasciata Svezia a Baghdad assaltata e incendiata

L'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo evento in Svezia dove gli organizzatori sarebbero intenzionati a bruciare una nuova copia del Corano.

Rogo del Corano, assaltata l'amasciata svedese in Iraq

Un corrispondente dell'Afp ha visto del fumo alzarsi dall'edificio dell'ambasciata, nell'area in cui la polizia irachena era schierata in assetto antisommossa proprio per la manifestazione.

BREAKING: Storming of Sweden's embassy in Baghdadpic.twitter.com/XsP2WZ2G5V — The Spectator Index (@spectatorindex) July 20, 2023

Il ministro degli Esteri iracheno ha condannato «con la massima fermezza» l'incendio invitando le forze di sicurezza ad aprire un'inchiesta urgente.

«Il governo iracheno - si legge in una nota - ha dato istruzioni ai servizi di sicurezza competenti di avvisare un'indagine urgente e di prendere tutte le misure necessarie per fare luce sulle cause dell'incidente e identificare gli autori».

LE REAZIONI

Sui social media sono circolati foto e video di una folla di manifestanti radunata nella notte nei pressi dell'ambasciata a Baghdad.