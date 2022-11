Latitante ucraino ricercato in tutta Italia arrestato a Riccione: in auto coltelli e una mazza di ferro

Un latitante ucraino di 34 anni era ricercato in tutta Italia è stato fermato, riconosciuto e arrestato a Riccione. In auto aveva coltelli e una mazza di metallo. Fondamentale la prontezza della polizia municipale di Riccione durante un normale controllo stradale. L'uomo ha infatti esibito la patente ucraina e la carta d'identità rumena apparsa subito non regolare.

In auto aveva una mazza metallica e coltelli

L'uomo è stato così portato in caserma dai carabinieri per essere fotosegnalato e, con indagini congiunte, è emersa la vera identità: il 34enne eranoto alle forze dell'ordine e utilizzava decine di alias per sfuggire ai controlli. Aveva sulle spalle un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Milano. Denunciato, con lui, anche il passeggero per possesso di oggetti atti a offendere oltre che - l'ucraino - per documenti falsi. Per completare il quadro anche una multa da 3.500 per guida senza patente. L'uomo si trova ora in carcere a Rimini.