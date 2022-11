Il furto? Lo faccio in bicicletta. A Cattolica i carabinieri hanno fermato un uomo mentre pedalava di notte carico di arnesi da scasso. Un arresto e sei denunce

Non era uno scherzo. Notte di lavoro quella di Halloween per militari dell'Arma che, da Cattolica a Rimini, entroterra compreso, hanno passato al setaccio il territorio romagnolo. Impiegati 240 militari. Risultato: un arresto in flagranza e sei persone denunciate a piede libero.

A Riccione e Cattolica

Arrestato un automobilista di 24 anni fermato sulla Statale 16. Ha fornito false generalità. A Cattolica, invece, un potenziale malvivente è stato fermato in bicicletta carico di grimaldelli, chiavi e arnesi vari da scasso. Quattro automobilisti, invece, sono stati sorpresi ubriachi al volante: patenti ritirate e per loro anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. In zona Ospedaletto, invece, si sono registrate diverse esplosioni di grossi petardi: per questo sono stati controllati i presenti, un gruppo di 40 giovanissimi.

In Valmarecchia

In Valmarecchia identificate 62 persone e ispezionati 44 mezzi e 7 locali. Due persone denunciate a piede libero, entrambi automobilisti, trovati positivi all'etilometro (per uno di questi è scattata anche la confisca dell'auto). Altri 4 giovani sono stati sanzionati per ubriachezza molesta in quanto sorpresi a Novafeltria mentre davano fastidio ai passanti.