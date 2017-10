«Cerchi lavoro? Fai sesso con me». Trenta donne padovane ricattate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Cerchi? Vieni a letto con me, e dopo ne riparliamo. Il capo, detentore di potere piccolo o grande che sia, forte della sua condizione superiore, allunga le mani, accarezza, manda tsunami dia più riprese. Sono una trentina leche, da gennaio scorso ad oggi, si sono rivolte all'associazione Progetto donna oggi per chiedere aiuto, sostegno, una bussola per destreggiarsi di fronte alledel capoufficio, del coordinatore del personale o del datore di lavoro, di chi insomma tiene i cordoni della borsa, e fa il bello e il cattivo tempo con contratti, promozioni e stipendi. Situazioni ancor più pesanti in questi tempi di crisi economica nera, con la disoccupazione imperante e un impiego visto come manna dal cielo da proteggere e tutelare.A tutti i costi? Le donne che lamentano di essere rimaste, loro malgrado, invischiate nel torbido hanno un'età compresa tra i 22 e i 59 anni, ma ci si imbatte in un picco tra i 35 e i 45. Quanto alla cultura, si va dalla licenza media alla laurea, e sono sorprendentemente quelle con in tasca un diploma universitario ad essere il bersaglio preferito, oggetto di ricatti sessuali in ambiente lavorativo, dai più subdoli ai più esplici...