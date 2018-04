Regina Elisabetta spegne 92 candeline. Ma la sovrana ha 2 compleanni: ecco perché

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 92nd birthday! ­čÄł #HappyBirthday #QueenElizabeth pic.twitter.com/PF1R02CFki — Royal Life Magazine (@RoyalLifeMag) 21 aprile 2018

Lacompie. Ma il 21 aprile, giorno della sua nascita, non è il suo unico: la sovrana delinfatti ne festeggia due. Il secondo è quello cosiddetto "ufficiale" della sua "nascita" come monarca.Ma perché la Regina Elisabetta ha due compleanni? Figlia maggiore di re Giorgio VI e della regina Elisabetta è nata il 21 aprile 1926 ed è salita al trono alla morte del padre all'età di venticinque anni il 6 febbraio 1952.L'usanza di celebrare il compleanno ufficiale con una parata militare fu introdotta oltre 250 anni fa, nel 1748, da re Giorgio II. Stufo di festeggiare gli anni con il brutto tempo (era nato a novembre) risolse il problema raddoppiando con un evento da tenersi in estate. Da allora il secondo sabato di giugno (o il terzo in caso di cattive condizioni meteo) è divenuto il giorno in cui si festeggia il compleanno ufficiale del monarca.Questa ricorrenza quest'anno cadrà il 9 giugno e come da tradizione sarà celebrata con una grande parata a Londra, chiamata "Trooping the Colour", che partirà e terminerà a Buckingham Palace e coinvolgerà più di 1400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti.Il regno della regina Elisabetta è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina.