Vittoria di Savoia, chi è l'erede al trono (che non c'è) nominata da Vittorio Emanuele: social, patrimonio e futuro da regina

Vittoria di Savoia, 20 anni, è la primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e pronipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II. Sarà lei la prima principessa Savoia a capo della dinastia. Nel 2020 ha ricevuto il titolo di erede al trono d’Italia dal nonno Vittorio Emanuele - eliminando di fatto la Legge Salica che per secoli ha limitato la successione al trono ai soli eredi maschi - diventando così erede di un trono per il quale non diventerà mai regina. Rimane comunque Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea e, con la morte di Vittorio, entra a pieno titolo nelle dinamiche nobiliare della famiglia. «Abidcherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re», aveva detto ufficialmente Emanuele.