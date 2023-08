Kate e William, il rimpasto di Re Carlo: ecco i loro nuovi incarichi reali. Qualcuno 'scippato' al principe Harry

È tempo di "rimpasto" a Buckingham Palace, con re Carlo III che ormai a un anno dalla morte di Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre scorso, ha compiuto una riorganizzazione degli incarichi onorifici di tipo militare assegnati ai membri senior della famiglia reale, quelli quindi impegnati a tempo pieno nel rappresentare pubblicamente la monarchia britannica.

Andiamo a scoprire di quali nuovi titoli si parla.

Le nuove cariche militari

«Dopo l'ascesa al trono di Sua Maestà, il re è lieto di annunciare ulteriori nomine militari per i membri attivi della famiglia reale. Le nuove nomine continueranno a riflettere lo stretto rapporto tra le forze armate e la famiglia reale durante il regno di Sua Maestà», si legge nella nota ufficiale di Buckingham Palace.

In certi casi si tratta di incarichi vacanti da due o tre anni, ossia da quando Harry e Andrea hanno cessato di svolgere compiti di rappresentanza da membri attivi della dinastia: il primo in seguito allo strappo del 2020 e al trasferimento negli Usa con la consorte Meghan; il secondo per il sospetto coinvolgimento nella vicenda ben più grave dello scandalo sessuale Epstein. Altri titoli e gradi onorari invece vengono ora assegnati dopo la scomparsa della regina, che ne aveva oltre cinquanta all'interno delle forze armate. Come previsto vengono premiati i principi di Galles, William e Kate, che vedono così ulteriormente allungarsi la loro già lunga lista di riconoscimenti. L'erede al trono diventa Colonel-in-Chief dell'Army Air Corps - lo stesso reparto in cui il fratello Harry aveva servito quando era pilota elicotterista degli Apache in Afghanistan - e di un'altra unità, il Mercian Regiment. Ma anche Royal Honorary Air Commodore della RAF Valley, il reparto dell'aviazione dove il primogenito del sovrano aveva servito come pilota di elicotteri da soccorso.

La principessa Kate oltre a diventare Commodore-in-Chief del Fleet Air Arm, incarico tolto al principe Andrea caduto in disgrazia, diventa anche Commodoro dell'aria onorario nella RAF Coningsby, al posto di William.