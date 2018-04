Pugno in faccia a una donna per rubarle la collanina Passante placca marocchino

Ancora una brutale aggressione a Milano per un bottino insignificante. Un marocchino di 44 anni è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento di un passante che lo ha bloccato dopo averlo visto aggredire e rapinare una donna, in via Grossich, fra i quartieri di Città Studi e Lambrate.



L'aggressione è avvenuta alle 14,10: il nordafricano ha colpito una 64enne dell'est Europa con un pugno al volto per prenderle la collanina d'oro. Alla scena ha assistito passante che senza pensarci è intervenuto bloccando il rapinatore: è riuscito a tenerlo fermo fino all'arrivo dell'equipaggio di una volante della polizia.



La donna è stata accompagnata al Policlinico per controlli e con una leggera escoriazione che non preoccupa i sanitari

