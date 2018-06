Tentano di abbordarlo lo abbracciano e gli sfilano la collanina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Se ne stava tranquillo per i fatti suoi, seduto su una panchina del lungomare Faleria. Ad un certo punto due ragazze, truccate e ben vestite sui 30-35 anni, con la pelle olivastra e l’accento dell’Est Europa, si sono sedute vicino a lui, hanno attaccato discorso chiedendogli se conosceva qualcuno che affittava appartamenti in zona e poi, con la classica tecnica dell’abbraccio, gli hanno sfilato senza che lui se ne accorgesse una catenina d’oro completa di ciondoli del valore di più di mille euro. «Per la verità - racconta la vittima, un sessantenne del posto - quello che mi spiace di più, oltre al furto in sé, è che appesa alla collana tenevo la fede di matrimonio di mia madre, venuta a mancare cinque anni fa». L’episodio è accaduto giovedì mattina intorno alle undici e un quarto. Un’ora prima a Civitanova Marche, sempre sul lungomare, una signora anziana aveva denunciato di essere rimasta vittima della banda dell’abbraccio. Stesso approccio avvenuto poco dopo a Porto Sant’Elpidio e stessa descrizione delle due donne. «Non so se siano le stesse persone - commenta la vittima elpidiense - certo è che quando ho letto la notizia di Civitanova l’ho pensato. Potrebbero essere le stesse che lì hanno colpito alle 10,30 e qui alle 11,15».Ma torniamo all’episodio elpidiense. «Ero seduto su una panchina e stavo guardando il mare - riavvolge il nastro l’uomo derubato -. Ad un certo punto sono arrivate due donne, una si è seduta accanto a me. Anzi, mi sono pure leggermente spostato per farle posto. Mi ha chiesto se aspettavo mia moglie, poi ha iniziato a dirmi che cercava un appartamento in zona, mi ha chiesto se conoscevo qualcuno e io, un po’ ingenuamente le ho detto di andare all’agenzia immobiliare. Poi ha cominciato a dirmi se poteva lasciarmi il suo numero e poi mi è saltata addosso, mi ha cominciato a dire facciamo l’amore». A quel punto l’uomo, infastidito dall’improvviso e molesto approccio ha cercato di divincolarsi mentre la donna tentava di abbracciarlo. Questione di pochi attimi. «L’ho subito allontanate e non mi sono accorto che mi aveva sfilato la collana. Invece, una volta a casa, allo specchio ho visto che mancava. Non pensavo mai potesse accadere a me... Ora faccio appello a tutti: mi raccomando di stare sempre attenti e guardinghi, capita quando meno te l’aspetti». L’episodio è stato denunciato ai carabinieri di Porto Sant’Elpidio.