La distrae e poi le strappa la catenina: anziana disabile derubata sotto casa

SENIGALLIA - Chiede un’informazione e poi strappa la catenina dal collo di un’anziana. Un nuovo episodio, avvenuto questa volta a Bettolelle. La vittima, una 79enne portatrice di handicap anche se in grado di deambulare, si trovava nel giardino di casa. Ad un tratto si è avvicinata una donna. Ricorda solo che aveva i capelli biondi. Troppo sconvolta per memorizzare altri dettagli. La pensionata con diffidenza si è avvicinata al cancello per sentire cosa volesse. Prima l’ha intrattenuta dicendo che stava cercando un’abitazione vicina. La malintenzionata, non riuscendo a trovare il modo di introdursi nella proprietà privata, con un gesto fulmineo ha afferrato la collana d’oro che l’anziana indossava.Una presa forte e decisa che le ha permesso di romperla. Una volta rubata ha poi raggiunto una macchina di colore scuro parcheggiata poco distante, a bordo un complice la stava attendendo.La 79enne ha subito chiesto aiuto. Nel collo sono rimasti i segni dello strappo anche se la donna all’arrivo dei carabinieri, nel frattempo allertati, ha preferito che non venisse chiamata l’ambulanza. Sotto choc e dolorante è voluta rimanere a casa senza farsi visitare.Probabilmente se avesse aperto la ladra avrebbe utilizzato la tecnica dell’abbraccio ma, convinta nel voler portare a termine il lavoro, non si è fatta scoraggiare dall’imprevisto. La diffidenza della pensionata era motivata. La residente aveva sentito spesso parlare di questi episodi e quindi non faceva entrare in casa degli sconosciuti. Il furto è avvenuto lunedì ma solo ieri è stata formalizzata la denuncia.Nel corso dell’estate erano avvenuti diversi casi di furti con la tecnica dell’abbraccio, soprattutto a Marzocca. Le vittime scelte sempre quando sono sole e nessuno può quindi interferire. Proprio come accaduto a Bettolelle. Vedendo l’anziana sola, la ladra e il complice, si sono fermati pensando che potesse essere una vittima ideale. La collana d’oro al collo, ben visibile, ha suscitato ancora di più la loro attenzione tanto da decidere di entrare in azione. Un colpo messo a segno in fretta.