MONDOLFO - Emergenza sicurezza: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Fano e Mondolfo hanno denunciato tre giovani della provincia di Ancona (un nigeriano di 20 anni e due italiani di 19 e 21 anni), ritenuti responsabili del furto con strappo ai danni di un ragazzo appena maggiorenne.

Erano le 3.40 dell’8 gennaio scorso, quando il 18enne, mentre stava trascorrendo la serata con gli amici in una discoteca del posto, si è sentito spintonare da dietro e strappare la catenina in oro che aveva al collo. Voltatosi, ha trovato dietro di sè il nigeriano a cui ha intimato di restituirgliela; tuttavia, il 20enne ha risposto con una violenta spinta. Il giovane derubato si è rivolto agli addetti alla sicurezza che hanno allertato i Carabinieri che dopo aver visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale hanno rintracciato i responsabili del furto che sono stati portati in caserma.

Stando alle immagini visionate, un giovane con uno dei complici ha strappato la collanina dal collo della vittima e si è allontanato in fretta, mentre il terzo ha intimorito la vittima. I tre ragazzi, con precedenti alle spalle, dovranno rispondere di furto con strappo e minacce in concorso; sono stati inoltre segnalati alla Questura per l’emissione di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella provincia di Pesaro per tre anni.