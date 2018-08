Choc in un casolare: ragazza trovata morta Indaga la Squadra Mobile

di Emilio Orlando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACILIA - Quando i medici sono arrivati hanno provato a fare di tutto. Ma ormai era troppo tardi. Il cuore di, 39 anni, aveva già smesso di battere. E lei era li, in una casa diche non era la sua. È il tragico epilogo, quello che amici e parenti mai avrebbero voluto, della ragazzamisteriosamente il 28 luglio.Erano i familiari , preoccupati per la sua assenza di quattro giorni a sporgere la denuncia al commissariato di Ostia. Si chiamava Sara C. e viveva nella zona. Ilè stato trovato in via Gerardo Beccaro. Secondo il racconto del proprietario, che l’ avrebbe trovata agonizzante davanti al cancello, la donna era accasciata in terra ma cosciente e lui l'avrebbe portata dentro nel tentativo di soccorrerla. Da li a poco le sue condizioni sono peggiorate tanto da spingerlo a chiamare il 118. Il medico dell’ambulanza non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nella borsa c’ erano oltre ai documenti ed il portafogli anche diversi medicinali. Solo, che verrà effettuata nei prossimi giorni , chiarirà ogni dubbio sulle cause della morte. Le indagini sono affidate alla polizia . Sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile. Nei giorni scorsi le emittenti televisive del litorale, avevano diramato numerosi appelli.