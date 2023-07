Spruzza spray urticante sul bus dopo una lite tra turisti: denunciata una pensionata a Roma

La lite, lo spray, la denuncia. Caos a Roma per un autobus bloccato con diversi passeggeri irritati da spray urticante. È quanto accaduto sabato pomeriggio in via Cassia dove sono dovuti intervenire i carabinieri e un'ambulanza del 118. Poco prima, a bordo del mezzo era in corso una discussione animata tra alcuni turisti quando una pensionata italiana ha cercato prima di calmare gli animi e poi, vedendo che la situazione non si placava, ha spruzzato dello spray urticante all'indirizzo delle persone coinvolte.

Porto Sant'Elpidio, gira in aauto con la pistola dalla matricola abrasa e il caricatore pieno: arrestato

L'autista dell'autobus (secondo i racconti era una linea Atac) ha dovuto interrompere la corsa e allertare il 112. Alcuni turisti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale «Villa San Pietro» dove sono stati medicati mentre i carabinieri hanno identificato e denunciato la donna per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e interruzione di servizio pubblico.