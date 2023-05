CIVITANOVA - Ok al piano di assunzioni dell’Atac per il biennio 2023 – 2024. L’azienda a totale partecipazione del Comune ha intenzione di assumere due farmacisti, uno quest’anno e uno l’anno prossimo, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, sempre nel settore delle farmacie comunali, provvederà all’assunzione di personale a tempo determinato per coprire ferie, permessi e riduzioni dell’orario di lavoro dei farmacisti. In tutto dovranno essere coperti 30 mesi.

L’azienda provvederà a queste assunzioni a tempo determinato in via diretta oppure con contratto di somministrazione. Infine, nel piano di assunzioni risultano tre assistenti a bordo bus da assumere con legge 68/99, contratti a tempo determinato e part time. Quello del trasporto pubblico era il servizio originario dell’Atac. Il personale sarà reclutato seguendo la normativa cui sono sottoposte le aziende partecipate dal Comune. In particolare, «le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità». Procedure e provvedimenti dovranno quindi essere pubblicati sul sito dell’Atac.

L'autorizzazione



Il piano delle assunzioni ha avuto il via libera dall’amministrazione. Necessaria, infatti, l’autorizzazione del socio unico. Infine il piano rispetta anche il principio del contenimento delle spese per il personale che, in materia di società a partecipazione pubblica, ha sostituito quello di riduzione delle spese per il personale. Dunque si può procedere ad aumentare il personale qualora si rendesse necessario, a patto di rispettare un obiettivo tecnico: è il rapporto tra le spese per il personale e il valore di produzione dell’azienda, che non deve superare una media calcolata negli ultimi tre esercizi. Un parametro rispettato dall’Atac, così come asseverato dal revisore legale.

Dunque potrà procedere alle assunzioni previste nel prossimo biennio che sono complessivamente 5: due farmacisti a tempo indeterminato e tre assistenti a bordo bus. Inoltre ci sono le assunzioni temporanee per i permessi e le ferie dei farmacisti per complessivi 30 mesi.