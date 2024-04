Lavoro, Atac assume 400 autisti (e autiste) nel 2024: chi può partecipare al bando e come presentare domanda

ATAC assumerà oltre 400 persone nel corso del 2024 per rafforzare l'organico di autiste e autisti anche in vista del Giubileo. Con questa nuova call Atac avrà assunto, nel biennio 2023-2024, oltre 1000, tra donne e uomini, per accompagnare il rilancio del servizio di trasporto pubblico di Roma . A tal fine è stato pubblicato nella sezione “Lavora con noi”, il nuovo bando per selezionare i conducenti che costituiranno il bacino dal quale l'azienda attingerà per le nuove assunzioni.