Autista Atac guida a occhi chiusi, malore o colpo di sonno? Paura a bordo, i passeggeri scendono

ROMA - Mani sul volante, bus in marcia e autista con gli occhi chiusi. Paura (e polemiche) sul mezzo Atac della linea 435 verso piazzale Ionio. Mentre il mezzo pubblico avanza nel traffico, l'autista sembra quasi dormire. A un tratto si "risveglia", ma durante la marcia le palpebre tornano ad abbassarsi. Tanto che molti passeggeri capiscono la situazione di difficoltà e decidono di lasciare il mezzo alla prima fermata disponibile. Il video finisce sul profilo Instagram «Welcome to favelas» e si aprono pure le polemiche.

Il motivo

Non è chiaro infatti perché l'uomo guidasse a occhi chiusi. In molti si chiedono se sia stato un malore oppure un colpo di sonno, o se l'autista fosse in stato alterato. Sta di fatto che le reazioni al video sono state anche di critica a chi ha girato il video. Perché farlo invece di accertarsi di cosa avesse l'autista. Tanto che l'amministratore della pagina ha poi disposto il blocco dei commenti.