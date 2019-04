Diciottenne tenta di dirottare il Flixbus poi aggredisce gli agenti: arrestato

Ha minacciato l'autista del pullman Flixbus per fargli cambiare percorso, ma - fallito il suo dirottamento e ormai in trappola - ha aggredito gli agenti, che sono comunque riusciti a bloccarlo: un 18enne immigrato, originario della Guinea arrivato in Italia ancora minorenne, è stato arrestato l'altro giorno per interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



Il Flixbus diretto a Venezia era partito da Lampugnano (Milano) e lui era senza biglietto. Una volta che il mezzo ha imboccato l'autostrada A4, il 18enne si è alzato, ha raggiunto l'autista e lo ha minacciato obbligandolo a dirottare la corsa verso Torino. In quel momento i passeggeri hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine, con decine di telefonate.



L'autista del pullman, fingendo di voler assecondare le richieste del ragazzo, si è fermato nell'area di sosta Cinisello Balsamo Lambro Nord, dove il pullman è stato raggiunto da una pattuglia della Polstrada di Seregno. Alla vista degli agenti, il dirottatore è andato su tutte le furie, colpendo i poliziotti con violenza, tanto che uno di loro è finito in ospedale con dieci giorni di prognosi. Pochi attimi dopo, grazie all'intervento di una seconda pattuglia e di una volante, il 18enne è stato fermato.



Processato per direttissima stamani, il fermo è stato convalidato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA