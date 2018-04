Il professore ha confessato la relazione con l’allieva 15enne: ora è ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO -, 46 anni, professore di scienze naturali al liceo di scienze umane “Martini”, da ierinella sua casa di Torrebelvicino, in famiglia.l’insegnante ha trascorso ttra Vicenza e Verona per. Francesco Di Luccio negli ultimi giorni al pm Maria Elena PinnaL’accusa a suo carico è di avere avutocon la giovane, che non avrebbe subito soprusi. L’arresto da parte della guardia di finanza è scattato perché la studentessa ha parlato del suo rapporto con il professore a un’amica che a sua volta ha raccontato la vicenda al proprio padre che si è rivolto alle fiamme gialle.I finanzieri del colonello Crescenzo Sciaraffa hanno avviato un’indagine condi Francesco Di Luccio per raccogliere in un mese elementi tali da indurre il giudice Barbara Maria Trenti a. Che ha provocato scalpore a scuola, perché Francesco Di Luccio, al “Martini” da molti anni,. Con l’arresto è scattata la sospensione dall’insegnamento. «Abbiamo sempre apprezzato il prof. Di Luccio, ma non intendo parlare della questione -–, perché dopo giorni difficili a scuola c’è un clima di serenità. Le cose nell’istituto si stanno ricomponendo nei vari profili e quindi andiamo avanti con impegno nel nostro lavoro, di insegnanti e studenti».