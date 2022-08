Ragazzo 18enne "scompare" nella vacanza a Riccione: è stato arrestato con la baby gang

RICCIONE - Diciottenne in vacanza a Riccione scompare dai radar: non risponde più a messaggi e telefonate, con i familiari sempre più preoccupati. Ma alla fine salta fuori la verità: il ragazzino è stato arrestato dai carabinieri nell'operazione contro la baby gang.

Uccisa dallo stalker, fiaccolata per Alessandra. La procura ordina l'analisi dei cellulari

Si tratta di un15enne di origine marocchine ma residente in Germania, che assieme ad alcuni amici di Modena aveva raggiunta la Perla della Romagna per un periodo di vacanza. Per poi scomparire nel nulla, tanto che i familiari avevano anche lanciato un appello sui social network. Ma poi è emersa la verità: era stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver rapinato di 130 euro alcuni ragazzini ed il sospetto di essere coinvolto in altri colpi analoghi. Una volta scarcerato, aveva fatto rientro senza raccontare nulla della sua disavventura.