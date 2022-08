ANCONA - Paura questa mattina per un incidente avvenuto in viale della Vittoria all'incrocio con via Rismondo, ad Ancona.

Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, una ragazza di 15enne e rovinata sull'asfalto dopo essere stata travolta da un'auto condotta da un giovane donna. Immediato l'intervento dei sanitari della Croce Gialla: la ragazza è stata portata all'ospedale di Torrette con un politrauma.