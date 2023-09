Arianna Vicari, la prima nei test di medicina su 80mila candidati: «Scorrevo la graduatoria e non ci credevo»

«Sono rimasta scioccata. Ho scorso più volte l’elenco con tutte le posizioni per convincermi che era proprio vero»: commenta così, a caldo, la 19enne Arianna Vicari al Giornale di Vicenza, sua città natale, dopo aver appreso di essersi classificata prima su 80mila candidati nei test di iscrizione alla facoltà di Medicina con un punteggio di 82,7 su 100.

Ecco come si è preparata

È il secondo anno di fila che nel quiz universitario più temuto d'Italia si posiziona al primo posto uno studente veneto: nel 2022 era stato il turno di Marco Zenari, di Verona. Per prepararsi, ha raccontato la ragazza, non ha frequentato alcun corso propedeutico - di solito consigliatissimi, ma anche piuttosto costosi e criticati - per gli studenti che vogliano approcciarsi alla selezione di Medicina. Arianna Vicari si è invece limitata a studiare sul libri che aveva già in casa, acquistandone nuovi solo alcuni, esercitandosi su vecchi quiz degli anni passati.

«Ho risposto a tutte le domande senza troppe difficoltà, solo in biologia ho dovuto indugiare un po’, più che altro perché ero meno preparata – racconta ancora la 19enne - In ogni caso mi reputo fortunata perché alcuni quiz di cultura generale riguardavano la storia che è una materia che mi è sempre piaciuta moltissimo». Un aiuto importante, ha detto, si è dimostrato anche il liceo Quadri di Vicenza, ora orgoglioso di lei. Lì ha Arianna ha infatti aderito al programma sulla curvatura biometrica, ovvero un percorso di approfondimento durante gli anni del liceo che prevede per il biennio, il potenziamento delle ore di scienze naturali e, per il triennio, l'introduzione di ore aggiuntive di biologia biomedica e biochimica.

La giovane vicentina ha poi commentato l'inizio della sua carriera universitaria: «Per adesso non sono spaventata - ha spiegato - So che la facoltà è impegnativa e 6 anni di università sono lunghi, ma ci metterò tutta me stessa per arrivare alla laurea».