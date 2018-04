Pranzo di Pasquetta senza pagare il conto da 350 euro: dopo 20 giorni lo pizzicano

FROSINONE - In dieci hanno pranzato in un ristorante del frusinate, ma si sono poi allontanati senza pagare il conto da 350 euro: la ristoratrice si è rivolta ai carabinieri della stazione di S. Elia Fiumerapido che sono riusciti a risalire al giovane, un 21enne campano, che aveva prenotato telefonicamente il tavolo. Il ragazzo è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.



La titolare del ristorante ha raccontato ai militari che, prima di Pasquetta, un ragazzo aveva chiamato prenotando un tavolo per Pasquetta per 10 persone con menù fisso a 30 euro pro-capite. Dieci ragazzi si sono effettivamente presentati, ma se ne sono andati senza pagare il conto di 350 euro, compresi i 50 euro di bevande. I carabinieri sono riusciti a risalire al giovane che aveva prenotato, ossia il titolare dell'utenza dalla quale era stata effettuata la prenotazione.

