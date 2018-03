Postino ubriaco si schianta: a processo per peculato e guida in stato d'ebrezza

di Teodora Poeta

TERAMO - Ha fatto un incidente con la Panda di servizio mentre era ubriaco alla guida e fuori orario di lavoro. Un portalettere 52enne di Rocca Santa Maria, in servizio a Teramo, è finito a processo per peculato e guida in stato di ebbrezza.Ma ieri, in udienza, la responsabile del centro di distribuzione di Teramo ha confermato che il postino avrebbe avuto da anni, "da parte dei precedenti direttori, un’autorizzazione a titolo verbale per portare l’auto a Valle Castellana"."L’ho accertato successivamente", ha detto, ossia dopo essere stata sentita dai carabinieri. Quella Panda poteva essere usata da due portalettere. La sera del 20 novembre 2014, quando certamente non era in servizio, il 52enne uscì fuori strada con al Panda delle Poste.Dagli accertamenti risultò un tasso alcolemico pari a 2.73 g/l. In seguito ha subito una sanzione disciplinare ed è stato sospeso 4 giorni dal lavoro. A difenderlo l’avvocato Giandonato Morra.