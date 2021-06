L'auto invade l'altra corsia e travolge uno scooter: postino all'ospedale

OSIMO - Che spavento questa mattina, alle 10,30, per un postino in scooter investito da un anziano al volante di una Fiat Punto a Osimo. Un cameranese di 80a nni, mentre procedeva in direzione Macerata, per cause in corso di accertamento della polizia locale, avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo lo scooter di Poste Italiane, condotto da un 62enne osimano. L’anziano è rimasto illeso mentre il postino, dopo essere stato medicato sul posto dal personale dell’automedica, è stato trasportato a Torrette in codice giallo.

