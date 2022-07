Morto a 51 anni Marco Meconi, postino cabarettista di Grottammare appassionato di riprese video. Lavorava in Romagna

GROTTAMMARE - Lutto a Grottammare. All’età di 51 anni è venuto a mancare Marco Meconi. Grottammarese, dipendente delle Poste (lavorava in Romagna da pendolare da parecchi anni) ma soprattutto un personaggio noto lungo tutto il territorio, con un passato da cabarettista e una grande passione per la riprese video. Per anni aveva immortalato con la sua telecamera le varie fasi della vita grottammarese e negli ultimi mesi aveva collaborato anche con l’associazione Lido degli Aranci oltre che del giornale La Nuova Riviera.

La malattia

Da alcuni mesi aveva scoperto di avere una malattia contro la quale si stava curando. Lascia la mamma Maria Giuseppina, il padre Giuseppe e la sorella Milena. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di San Pio V.