ASCOLI - La comunità di Poggio di Bretta è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Luigi Capriotti. Gigi, 75 anni, si è sentito male nella notte tra mercoledì e ieri e nonostante il tempestivo intervento del 118 non ce l’ha fatta. Postino in pensione, per anni aveva lavorato a Castel di Lama, era la memoria storica del “paese”.

Era stato presidente della Circoscrizione e tra i fondatori dell’Associazione giovanile poggese. Organizzava il Poggese dell’anno e la Cena del Villano in memoria del famoso liutaio Giuseppe Odoardi. Promuoveva i canti della Pasquella e per Sant’Antonio; era animatore degli orti sociali, di Campolungo, dell’Azione cattolica e della parrocchia di San Giovanni Battista dove oggi, alle 15.30 si svolgeranno i funerali. Lascia la moglie Loredana, i figli Beatrice, Enrico e Cecilia e il nipotino Achille. La salma è ospitata nella casa funeraria Damiani.