In posa nuda davanti a San Pietro, ecco chi è la modella super sexy

Spara sotto casa della ex e investe i poliziotti

Bellissima e non nuova alle sue fotografie provocanti e senza veli in luoghi davvero poco consoni: si chiamaed è la sexy modella che. Laè stata denunciata lo scorso giovedì insieme al suo fotografo, l'australiano Jess Walker, perLo scorso ottobre la stessa Papen ha causato imbarazzo internazionale per aver posato, sempre nuda, davanti al Muro del Pianto di Gerusalemme; poche settimane dopo eccola in Turchia, dove è entrata nella ex moschea di Santa Sofia di Istanbul senza vestiti. E adesso ci ha provato anche a San Pietro, ma alcuni fedeli hanno capito la situazione e hanno allertato le forze dell'ordine.Alcuni libri sacri in terra e il fotografo chino davanti alla modella che si stava spogliando hanno allertato i visitatori di San Pietro e bloccato gli scatti della bellissima Marisa Papen che, almeno per ora, non è riuscita a farsi fotografare nella zona sacra della Città Eterna. E c'è chi è sicuro che la giovane belga stia preparando già il suo prossimo e provocante scatto, chissà dove.