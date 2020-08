Ponte di Genova, cerimonia sotto la pioggia: «Come il giorno del crollo». Mattarella incontra i familiari delle vittime DIRETTA

Pioggia sul nuovo Ponte di Genova, come in quel drammatico 14 agosto di due anni fa, quando crollò il Ponte Morandi: sulla cerimonia di inaugurazione sulla Valpolcevera, che inizierà alle 18.30, un'intensa perturbazione. «Tutta la città aspetta questo momento, lo aspetta anche chi vive attorno, la città metropolitana, lo aspettano i turisti che vengono in Liguria», ha detto il commissario e sindaco di Genova Marco Bucci in una conferenza stampa prima della cerimonia di inaugurazione.

Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in Prefettura per un incontro privato con il Comitato dei familiari delle vittime del crollo: i familiari erano stati invitati a partecipare alla cerimonia di inaugurazione, ma aveva opposto il rifiuto perché ritenevano che l'evento prendesse un indirizzo troppo festoso. Mattarella conosciuta la situazione ha imposto una cerimonia sobria ed è nato l'incontro privato. A questo punto il Comitato ha accettato che sul ponte venissero letti i nomi dei loro familiari morti. Dopo Mattarella si recherà sul ponte per l'inaugurazione.

LA DIRETTA YOUTUBE



Ultimo aggiornamento: 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA