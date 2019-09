Poliziotto della Digos suicida a 52 anni: si è sparato con la sua pistola d'ordinanza

Dramma in Calabria a Gerocarne, provincia di Vibo Valentia, dove un poliziotto della Digos si è suicidato sparandosi un colpo in testa con la sua pistola d'ordinanza. L'agente aveva 52 anni ed era in servizio alla Digos della Questura di Vibo Valentia: è stato trovato chiuso all'interno della sua auto, ormai privo di vita.



Tra i motivi alla base del gesto ci sarebbero problemi personali. «Una persona solare, simpatica» lo ricordano i colleghi poliziotti.

