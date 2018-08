In azione la banda delle casseforti Appartamenti svaligiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La zona di Colle Breccia, a Pescara, nel mirino dei ladri. Negli ultimi dieci giorni, quattro i furti messi a segno nelle palazzine di via Polacchi. Tutti con le stesse identiche modalità e in tutti i casi cassaforti sradicate dai muri a colpi di mola. L'ultimo episodio denunciato, risale a venerdì. Ad essere svaligiato, l'appartamento al secondo piano di un professionista. Rientrando a casa dalle vacanze, ha ritrovato la casa a soqquadro, ma soprattutto un buco nella parete dove era custodita la cassaforte, completamente svuotata. All'interno erano conservati gioielli di famiglia, fra cui una collana e un ciondolo della tradizione orafa di Pescocostanzo, un po' di denaro contante e degli orologi. Tutto sparito. Valore del bottino, almeno 20 mila euro.Dell'episodio è stata informata la polizia. Sono stati effettuati anche dei rilievi da parte della scientifica. Da quanto emerso, avrebbero sradicato la cassaforte a colpi di mola. Per non far sentire i rumori ai vicini, avrebbero appoggiato a terra, sotto la parete, cuscini e coperte, dove sono stati poi trovati dai padroni di casa una marea di calcinacci. Il furto, scoperto venerdì, potrebbe però essere stato messo a segno lunedì scorso. Un vicino ha infatti riferito di essere rimasto sempre a casa, eccetto lunedì pomeriggio. Solo qualche giorno prima, a ridosso di ferragosto, con le identiche modalità era stato ripulito un appartamento della palazzina proprio di fronte a quella in cui abita il professionista. Una inquilina ha poi riferito di aver visto tre persone fuggire dal condominio attorno alle 16. Il 12 agosto ad essere presa di mira dai malviventi l'abitazione in cui fino a qualche mese fa viveva un anziano da solo.