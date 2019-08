Padre 34enne travolto e ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava col figlio

Un papà di soli 34 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava tenendo per mano il figlio di sei anni. La tragedia è avvenuta ieri sera in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno ( Caserta ).È morto34 anni, del posto. Il bambino, che l'uomo temeva per mano, sarebbe rimasto miracolosamente illeso. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Pinetamare, arrivati sul posto, l'investitore, poi fermato, guidava un Suv Bmw X6 con targa di nazionalità polacca che avrebbe sbandato per l'alta velocità sostenuta. L'uomo era scappato senza prestare aiuto, ma è stato rintracciato dai carabinieri.I soccorsi sono stati immediati per il 34enne ma il personale del 118 ha dovuto purtroppo costatare il decesso del giovane papà. Il figlio sotto choc in lacrime sarebbe fuggito a casa dove è stato rintracciato subito dopo.