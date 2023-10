Papà single di 6 figli pedala 25 chilometri al giorno per andare a lavoro (di notte): il regalo che gli ha cambiato la vita

Il papà single di sei figli che per andare a lavoro ha percorso 25 chilometri al giorno in bicicletta per oltre sei mesi, durante i suoi lunghi tragitti non ha mai perso la speranza, e alla fine la sua perseveranza è stata premiata. Con un'automobile.

Il regalo al papà

Isaac Taylor, padre di sei figli e un lavoro come addetto alla sicurezza nottura con turni di dieci ore, per oltre sei mesi ha avuto come unico mezzo di trasporto una bicicletta su cui ha pedalato al buio e tra le intemperie pur di garantire un futuro migliore alla sua famiglia. Una volta tornato a casa, a Sacramento, nonostante avesse le gambe molli dalla fatica, ha continuato per tutto il tempo ad accompagnare i suoi bambini a scuola.

La sua storia di grande forza è infine stata premiata: come riporta Usa Today, il programma Recycled Rides del National Auto Body Council ha regalato al padre single di sei figli una Hyundai Elantra 2019, che ora può utilizzare per i suoi spostamenti.

Il programma

«Ho pianto come un bambino», ha detto Isaac. «Lacrime di gioia. Lacrime per il dolore di andare avanti e indietro in bicicletta. È incredibile, sto vivendo il sogno». Il dono è arrivato grazie agli sforzi di Calibre Collision Roseville, Travellers Insurance e Family Promise di Sacramento in collaborazione con il programma nazionale.

Marsha Spell, che dirige Family Promise, ha detto che Taylor si è guadagnata il regalo. L'organizzazione no-profit ha iniziato ad aiutare Taylor come parte del suo programma per aiutare i senzatetto. I partecipanti vengono collocati in piccoli appartamenti e il personale esamina il loro budget, il credito e altri fattori per capire come rimetterli in piedi. Il programma dura in genere circa tre mesi, ma all'epoca Taylor aveva quattro figli. «Ha impiegato un po' più di tempo cercando di lavorare con quattro bambini per ottenere l'assistenza all'infanzia», ​​ha detto. «Ha fatto tutto quello che doveva fare. Ha lavorato sul suo budget. Ha risparmiato il 70% delle sue entrate al netto delle spese ed è stato davvero un candidato modello per il nostro programma». Da allora Taylor ha preso un appartamento a Sacramento e ha avuto altri due figli. Aveva anche un'auto, ma l'ha persa a causa di un incidente: centrato il pieno da una macchina che era passata con il rosso. In seguito all'incidente, la Family Promise of Sacramento ha regalato a Taylor una bicicletta per andare al lavoro come guardia di sicurezza, ma il mezzo non era adeguato alle esigenze del volenteroso papà, che oggi può tirare un sospiro di sollievo.