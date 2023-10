Papa Francesco firma la giustificazione a uno studente che ha saltato le lezioni all'università per essere al Sinodo

Papa Francesco tra i tanti grattacapi che si è trovato sulla scrivania in questi giorni, ha pure dovuto sbrogliare anche il problema posto da uno studente universitario americano che gli ha chiesto di firmare una giustificazione da presentare al rettore del suo ateneo. E' da quattro settimane, infatti, che il diciannovenne Wyatt Olivas si trova a Roma per seguire i lavori del Sinodo dei Vescovi su incarico della sua diocesi, di conseguenza non ha potuto né studiare, né seguire le lezioni.

Arrivato al Sinodo insieme ad altre circa 400 persone, Wyatt, missionario al programma giovanile cattolico Totus Tuus e catechista dovrà ripartire lunedì 30 ottobre per riprendere gli studi.

Già da martedì avrebbe dovuto essere presente nelle aule dell’Ateneo, distante peraltro tre ore di macchina da casa sua.

Wyatt, ha raccontato Vatican News, tra il serio e il faceto, ha pensato bene di redigere una sorta di “giustificazione” per spiegare ai professori il suo bisogno di riposo per riprendersi dai lavori in Vaticano prima di ricominciare le lezioni. A chi farla firmare se non al “presidente” di tutta l’assemblea? Il Papa, col sorriso sulle labbra, ha accettato di buon grado di apporre con la sua calligrafia minuta la firma Francis alla lettera che Wyatt gli ha presentato durante una pausa delle congregazioni generali.

La missiva

Si legge nella missiva che il giovane ha redatto da sé sottoponendola al Pontefice: «“Wyatt A. Olivas è stato parte integrante del Sinodo sulla sinodalità, lavorando diligentemente per contribuire a questo evento significativo nella Chiesa. I suoi sforzi sono stati molto apprezzati dalla comunità ecclesiale e siamo grati per la sua dedizione e il suo duro lavoro. Come risultato dei suoi instancabili sforzi, crediamo che Wyatt meriti una pausa dalle lezioni per ricaricarsi».

«Wyatt – recita ancora la lettera - ha promesso a di tornare a lezione e completare il suo lavoro, e confidiamo che manterrà la parola data. Siamo fiduciosi che, dopo questa pausa tanto necessaria, tornerà ai suoi studi con rinnovata energia e concentrazione. Chiediamo pertanto gentilmente che venga esonerato dalle lezioni per un breve periodo». Firmato con la penna blu, Francis.