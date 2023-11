Papa Francesco è stazionario, continua a curarsi con flebo di antibiotici e ha incontrato il presidente del Paraguay

Le condizioni di salute di Papa Francesco colpito da una brutta infiammazione polmonare sono considerate stabili. Naturalmente continua essere sottoposto a cicli di antibiotici per via endovenosa e i medici gli hanno suggerito un periodo di riposo con una attività istituzionale meno intensa. Molte udienze che erano previste in questi giorni sono state cancellate anche se stamattina a Santa Marta ha potuto ricevere il presidente del Paraguay, esattamente come era in tabella, alle 9 del mattino. Hanno conversato per venti minuti e per altri dieci minuti si sono intrattenuti per i saluti di rito, lo scambio dei doni, la presentazione della delegazione che accompagnava il capo di stato paraguayano. In dono gli ha portato un presepe fatto a mano dagli indigeni dell'Amazonia, un poncho di lana e un cesto di prodotti alimentari tipici della zona. Il Papa ha contraccambiato con rosari, il suo Messaggio per la Pace e alcuni volumi degli ultimi documenti papali. In agenda, per oggi, Francesco avrebbe anche confermato un breve saluto alla squadra di calcio del Brasile.

Intanto la Sala stampa vaticana ha confermato che l'infiammazione che ha colpito Bergoglio non è polmonite, come era stato escluso anche dalla Tac fatta all'ospedale sabato. «Per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa. Le condizioni del Papa sono buone e stazionarie, non presenta febbre e la situazione respiratoria è in netto miglioramento».

Resta in piedi e confermato anche la partenza del viaggio negli Emirati Arabi, prevista per venerdi, dove resterà tre giorni per partecipare all'apertura della conferenza sul clima, la COP28.