L'influenza avanza, il Covid è quasi scomparso: marchigiani a letto con tosse, raffreddore e febbre alta

ANCONA - L'influenza in ascesa tra i marchigiani, costretti a letto da una pluralità di virus stagionali: febbre, tosse, raffreddore ma anche alle prese con problemi gastrointestinali. E le Marche sono la terza regione d'Italia con l'incidenza più alta si sindromi simil influenzali, con 18,63 casi ogni mille assistiti registrati nell'ultima settimana monitorata.

Si stimano circa 28mila nuovi casi nella nostra regione, proiettando i 660 casi accertati nei 31 ambulatori di medici e pediatri sentinella. E' quanto emerge dall'ultimo report della rete RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità, relativo alla settimana 8-14 gennaio. L'incidenza più alta di nuovi casi si conferma nella fascia d'età da 0 a 4 anni, con 26,3 casi ogni mille assistiti.

Se l'influenza non demorde, il Covid sembra decisamente in ritirata, anche se i casi restano largamente sottostimati per il numero molto ridotto di tamponi.

Nell'ultimo report dell'Osservatorio epidemiologico regionale (10-16 gennaio) i nuovi casi di Sars-Cov-2 accertati nelle Marche sono scesi da 410 a 167, con un calo del 60% solo in parte spiegato dalla diminuzione (-25%) dei tamponi. Nell'ultima settimana c'è stato un crollo dei ricoveri per Covid nella nostra regione, dove giovedì scorso si registravano 83 pazienti Covid (-40% rispetto a sette giorni prima). Uno solo dei quali in terapia intensiva.