«Virus respiratori e intestinali tra gli over 30, niente più Covid. Ma sta arrivando l'influenza B». Tutti i sintomi

Ancora. Nausea, vomito, diarrea tra le persone tra i 30 e i 50 anni: continuano a imperversare i virus respiratori e intestinali tra i pazienti degli ambulatori di medicina generale, ma del Covid pare non vi sia quasi più traccia. A quattro anni dall'inizio della pandemia (e quando sta per arrivare proprio il quarto anniversario del lockdown di marzo 2020) le notizie che arrivano dalla Fimmg sembrano confortanti almeno sul piano del Covid, anche se tutti gli altri virus non sono mai da sottovalutare.