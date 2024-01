ANCONA Mentre l’epidemia da Coronavirus continua ad arretrare, con i casi positivi accertati dimezzati e i ricoveri per Covid scesi del 14% in una settimana, l’influenza stagionale nella nostra stagione non demorde, anzi accenna a un rialzo in controtendenza rispetto al dato nazionale. Nella prima settimana del 2024, secondo le stime di RespiVirNet, la rete di monitoraggio basata su medici di famiglia e pediatri sentinella, quasi 29mila marchigiani si sono ammalati di una sindrome simil-influenzale, soprattutto dell’influenza stagionale, che quest’anno si diffonde soprattutto con il ceppo virale H1N1.

La proiezione

La stima è una proiezione sul totale della popolazione residente (un milione 482mila circa) del dato accertato di 607 nuovi ammalati nei 27 ambulatori sentinella attivi nelle Marche dei 1.222 che in tutta Italia fanno parte della rete dell’Istituto superiore di Sanità. L’incidenza dei casi di influenza (e virus affini) nella nostra regione è salita nell’ultima settimana di monitoraggio (1-7 gennaio) a 19,55 casi ogni mille assistiti (erano17,70 la settimana precedente. Le Marche vanno dunque in controtendenza rispetto al dato nazionale, che mostra una curva in discesa dell’epidemia influenzale, dopo il picco raggiunto a cavallo tra Natale e Capodanno. «Nella prima settimana del 2024 si osserva un netto calo dell’incidenza - si legge nel rapporto RespiVirNet diffuso ieri dall’istituto superiore di Sanità - che è pari a 16,5 casi per mille assistiti (18,3 nella settimana precedente)».

Le Marche, al terzo posto tra le regioni per diffusione dell’influenza in rapporto alla popolazione, sono ancora in una soglia di incidenza “alta”, proprio al confine con quella “molto alta”, in cui si trovano nell’ultima settimana solo Sardegna e Abruzzo. Anche nella nostra regione però, in linea con il trend nazionale, è in netta diminuzione l’incidenza dei casi simil-influenzali nelle fasce di età pediatriche, soprattutto in quella 0-4 anni, cui l’incidenza è stata di 32,1 casi per mille assistiti, contro i quasi 40 della settimana precedente.

Scarsa protezione

In questa diffusione persistente incide una scarsa protezione dal virus influenzale. Poco più di un marchigiano su 7 ha aderito alla campagna anti-influenzale iniziata il 12 ottobre scorso. Al momento i vaccini somministrati nelle Marche sono 204.241 (il 15% della popolazione vaccinabile) e peggio ancora è andata la campagna d’autunno contro il Covid-19, con sole 49.068 iniezioni di vaccini aggiornati contro le varianti Omicron. Eppure i contagi da Coronavirus, per quanto largamente sottostimati, diminuiscono: i casi positivi nell’ultima settimana monitorata (2-9 gennaio) sono scesi da 787 a 410 e i ricoveri per Covid nelle Marche da 158 a 136, con soli 4 pazienti in terapia intensiva.