Compra prodotti online, con il pacco arriva a casa una sorpresa spaventosa

Quando ricevere a casa un prodotto ordinato online, e diverso da quanto immaginato, è davvero l'ultimo dei problemi. Un uomo, che aveva acquistato alcuni prodotti da un sito di e-commerce cinese, ha ricevuto il pacco a casa, insieme ad una brutta sorpresa. Niente delusione, solo puro terrore.

Compra online, nel pacco la sorpresa spaventosa

A raccontare la vicenda è lo stesso cliente, iscritto a Reddit con il nome utente Dustydeal. «Stavo aprendo un pacco arrivato dalla Cina, ho scoperto questa bestia. Era larga più di dieci centimetri», racconta l'uomo, mostrando anche la foto di un gigantesco ragno ormai schiacciato. Molto probabilmente, come suggerito da alcuni utenti, si trattava di un esemplare di ragno-cacciatore (nome scientifico Sparassidae).

Le reazioni del web

Una foto del genere non poteva certo passare inosservata. E tanti utenti, più o meno aracnofobici, hanno iniziato a suggerire il da farsi al cliente che aveva fatto quell'ingente acquisto dalla Cina. «Io sarei morto dalla paura, o sarei già scappato di casa per non tornarci mai più» - si legge nei commenti - «Brucia la scatola. Brucia gli imballaggi. Anzi, brucia tutto». E ancora: «Grazie per avermi fornito materiale per gli incubi di tutta la prossima settimana». C'è poi un messaggio meno divertente e ancor meno rassicurante: «Mi dispiace, ma quello non è il ragno, è solo il suo esoscheletro».