OnlyFans, la sexy modella rivela di essere trans. Gli ex la minacciano di morte: «Ora pensano di essere gay»

Michelle Alexandra è una influencer e modella su OnlyFans, che ha recentemente svelato di essere transgender. L'annuncio, dato su Instagram ai suoi follower, ha però turbato i suoi ex fidanzati e le persone con cui è andata a letto, che non conoscevano il suo segreto. Secondo la 27enne inglese, alcune delle persone con cui è stata in passato le avrebbero scritto messaggi minacciosi, tanto da farle temere per la propria vita.

Le minacce di morte

La modella ha scelto questo momento specifico per annunciare di essere trans, perché si trova in viaggio in Sud America e non farà ritorno nel Regno Unito almeno fino al prossimo giugno. Ha raccontato di aver cominciato la transizione quando aveva 12 anni e nessuno al di fuori della sua famiglia lo aveva mai saputo. Così, quando ha dato la notizia su Instagram, qualcuno non l'ha presa bene. «I messaggi sono stati orribili e mi hanno fatto temere per la mia vita - ha detto sui social Michelle Alexandra piangendo - Uomini con cui sono stata precedentemente, o i loro parenti, hanno scritto cose come "speriamo che tu muoia" o "ti uccideremo". Frasi disgustose e profondamente dolorose».

«Alcuni di loro sono molto arrabbiati e si sentono come se essere stati a letto con me adesso li rendesse gay. La notizia del mio coming out è diventata virale e loro sono impazziti - aggiunto la 27enne - Ho paura a tornare nel Regno Unito. Se dovessi incontrarli cosa potrebbe succedere? Ho bloccato tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di minaccia ma se insistono sarò costretta a contattare la polizia», ha raccontato.