Onlyfans, l'ex sexy poliziotta: «Ora con i video hot guadagno il triplo di quando avevo la divisa»

Melissa Williams, 47enne del Colorado, Stati Uniti, ha fatto parte del corpo di polizia statunitense per ben 25 anni, fino a un momento preciso della sua carriera. Un giorno, infatti, una sua conoscente ha scoperto il suo profilo su Onlyfans: la poliziotta creava contenuti per adulti quando non indossava la divisa e aveva deciso di farlo durante il periodo del lockdown, per divertirsi con il marito. Dopo la denuncia, Melissa è stata sollevata da ogni incarico, anche se, oggi racconta come la sua vita sia cambiata in meglio almeno per quanto riguarda i guadagni mensili che riesce a ottenere con i suoi video o le sue foto sexy.

La storia di Melissa Williams

Melissa Williams, in arte Bella Lexi, ha raccontato la sua particolare storia al podcast Skinfluencer Success condotto dalla porno attrice Tanya Tate. L'ex poliziotta ha spiegato: «È stato tutto molto intenso. Come tenente ricevi un avviso di reclamo da altri dipendenti, avviso che ho aperto aspettandomi fosse una comunicazione come un'altra. Poi, ho letto che tutto ciò aveva a che fare con la mia "vita segreta", il mio profilo OnlyFans, e mi sono quasi sentita male.

Avevo il cuore in gola, la testa mi pulsava e stavo sudando freddo. Questo non sarebbe mai dovuto accadere: non mi ero mai identificata come un poliziotto all'interno del sito. Ho iniziato a pensare allo scenario peggiore e, quindi, al fatto che avrei perso il lavoro seduta stante. Non sapevo come reagire. Ho avvisato mio marito che, ovviamente, era a conoscenza del mio "altro lavoro". All'inizio fu un dolore davvero grande: avevo impiegato sforzi, fatica e sudore per guadagnarmi il posto di lavoro che avevo, non fu facile ma, poi, mi ripresi».

Melissa e il mondo Onlyfans

Melissa, infine, conclude dicendo: «Il fatto che avessi perso il mio lavoro per qualcosa che può essere considerato come svago, ha messo a dura prova la mia salute mentale ma, poi, mi sono detta che tutto succede per una ragione. Ora, sono felice e guadagno il triplo di quando indossavo l'uniforme. Prendo fino a 25.000 euro al mese».