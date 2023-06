Jessica Franceschetti, l'influencer e modella di OnlyFans guida ubriaca e si schianta: il giudice le revoca la patente

Jessica Franceschetti, l'influencer da oltre un milione di follower su Instagram e modella sulla piattaforma per adulti OnlyFans, è stata condannata a otto mesi di reclusione - con sospensione condizionale della pena - per aver causato un incidente mentre guidava in stato d'ebrezza. Il giudice ha anche disposto la revoca della patente per la 34enne vicentina.

L'incidente

L'incidente di cui si è resa protagonista Jessica Franceschetti risale al 30 dicembre 2019.

L'influencer era alla guida della sua Panda lungo la provinciale dei Muzzi, che collega Sovizzo a Castelgomberto, dove risiede. All'altezza della frazione di Valle, lo schianto contro una Bmw guidata da una 31enne. Non vi furono gravi conseguenze, ma la pattuglia intervenuta sul posto sottopose entrambe le guidatrici al pre-test per verificare il grado alcolemico. Mentre la guidatrice della Bmw risutò negativa, la Franceschetti presentò un tasso di 2,82 grammi per litro di sangue (il limite è 0,5). Una volta in caserma le fu effettuato il test dell'etilometro, con risultato 2,59. Fu così che scattà il ritiro della patente e la segnalazione in procura.

L'influencer era riuscita a riavere la patente ricorrendo al giudice di pace e dimostrando che la prefettura non aveva fornito la documentazione sulla revisione dell'etilometro, che la difesa della Franceschetti aveva provato a dimostrare non fosse tarato. La condanna è poi arrivata lunedì dal Tribunale di Vicenza, che l'ha condannata a otto mesi (con pena sospesa) e a un'ammenda di duemila euro, oltre alla revoca della patente.